Conmemoraron el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en el Hall del Palacio Comunal
El acto contó con el oficio de la concejal Florencia Ranellucci como anfitriona. Se hizo un recorrido histórico de la presencia de la iglesia en la ciudad.
El acto contó con el oficio de la concejal Florencia Ranellucci como anfitriona. Se hizo un recorrido histórico de la presencia de la iglesia en la ciudad.
La organización continúa con la medida de fuerza sin encontrar respuestas por parte de las autoridades del gobierno. Pablo Barragán, referente del movimiento, manifestó: "Nos están oprimiendo, ajustando y llevándonos a un nivel de precarización que nos obliga a ocupar un lugar donde no encontramos r