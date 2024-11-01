Florencia Ranellucci

Polo Obrero: la toma del Unzué cumple cinco días

La organización continúa con la medida de fuerza sin encontrar respuestas por parte de las autoridades del gobierno. Pablo Barragán, referente del movimiento, manifestó: "Nos están oprimiendo, ajustando y llevándonos a un nivel de precarización que nos obliga a ocupar un lugar donde no encontramos r