Apareció Florencia Leguizamón, la joven desesperadamente buscada en Mar del Plata
La organización feminista Mirabal dio de baja la búsqueda e informó que se encuentra sana y salva.
La organización feminista Mirabal dio de baja la búsqueda e informó que se encuentra sana y salva.
La hija de la ex mandataria se encuentra allí realizando un tratamiento de salud.
Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal N°2 que lleva adelante el juicio de Vialidad, en el que la ex mandataria está imputada.
La hija de la ex presidenta sufre estrés postraumático y una obstrucción linfática. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema peritará el certificado.
Lo dispuso el gobierno comunista para evitar filtraciones sobre las actividades de la ex presidenta y su hija. Florencia se encuentra internada por una enfermedad que le provoca hinchazón en las extremidades.