"Messi es un genio en la cancha pero un defraudador por fuera"

El crack del fútbol internacional se encontraría nuevamente envuelto en un caso de defraudación al fisco en España y en Argentina. El periodista Javier Chicote Lerena, del ABC Madrid llevó adelante una investigación en la que encontró irregularidades en los ingresos de la Fundación Leo Messi, que co