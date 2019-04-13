"El apellido Messi ha generado muchísima impunidad"
El Diputado Provincial de la Provincia de Santa Fe se refirió al escándalo que involucra al jugador del Barcelona por las irregularidades en los ingresos de la Fundación Leo Messi en Rosario.
El Diputado Provincial de la Provincia de Santa Fe se refirió al escándalo que involucra al jugador del Barcelona por las irregularidades en los ingresos de la Fundación Leo Messi en Rosario.
El crack del fútbol internacional se encontraría nuevamente envuelto en un caso de defraudación al fisco en España y en Argentina. El periodista Javier Chicote Lerena, del ABC Madrid llevó adelante una investigación en la que encontró irregularidades en los ingresos de la Fundación Leo Messi, que co