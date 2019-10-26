Fiscalizar

El pedido de Cristina Kirchner: “Quédense contando votos hasta el final”
La ex mandataria y candidata a vicepresidente les habló a los encargados de controlar la votación en representación de la alianza peronista.
La ex mandataria y candidata a vicepresidente les habló a los encargados de controlar la votación en representación de la alianza peronista.
Desde la agencia de recaudación provincial anticiparon que en Mar del Plata como en otras localidades de la zona se ficalizarán "alojamientos y comercios estén inscriptos y acepten pagos con tarjeta".
Monseñor Gabriel Mestre celebró la visita "sorpresiva" que hizo la mandataria bonaerense al predio de disposición final de Mar del Plata para interiorizarse sobre su situación. "Se están dando pasos que están en línea con una solución", aseveró.