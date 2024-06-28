Ya tiene Ley Bases el gobierno de Milei
Casa Rosada alcanzó de madrugada la sanción de su ambicioso paquete de medidas económicas y fiscales. Karina Milei y Francos estuvieron en el Congreso.
Casa Rosada alcanzó de madrugada la sanción de su ambicioso paquete de medidas económicas y fiscales. Karina Milei y Francos estuvieron en el Congreso.
La comisión de Hacienda del Concejo Deliberante aprobó las ordenanzas fiscal e impositiva. Solamente el oficialismo votó en forma positiva. El montenegrismo criticó al Frente de Todos.
Así se decidió hoy en el Concejo Deliberante. Desde la oposición aseguran que hay ciertas incongruencias con respecto a su tratamiento.