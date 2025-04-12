“Lo que busco es que mis vinos sean un reflejo del lugar”
El ingeniero agrónomo Leandro Ruiz es propietario de Finca La Baguala. En broma, confió: “Queríamos que nuestros vinos se parecieran a otros, pero afortunadamente no lo logramos”.
El ingeniero agrónomo Leandro Ruiz es propietario de Finca La Baguala. En broma, confió: “Queríamos que nuestros vinos se parecieran a otros, pero afortunadamente no lo logramos”.
El hecho ocurrió en Catriel Cipriano al 9700 y se robaron un auto y elementos del domicilio, además de causar daños en el lugar.