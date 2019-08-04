Se despide la Feria de las Colectividades
Este domingo, la clásica atracción marplatense cerrará sus puertas hasta el próximo año. La edición 2019 superó el promedio de visitantes de años anteriores.
Este domingo, la clásica atracción marplatense cerrará sus puertas hasta el próximo año. La edición 2019 superó el promedio de visitantes de años anteriores.
La agrupación social decidió ponerle fin a la medida iniciada el 16 de mayo. "Estamos más que satisfechos" destacó Pablo Barragán, referente del movimiento, quien también detalló que lograron en el acuerdo un incremento del 50% en la entrega de la mercadería.
Lo declaró el Presidente Mauricio Macri en su paso por Entre Ríos, mientras se desarrollan en distintos puntos del país la marcha "en defensa de la industria y el empleo" que impulsaron las dos CTA junto a la CGT y otros movimientos sociales.