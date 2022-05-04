Los $45 millones para Mar del Plata serán destinados a obras de asfalto y bacheo

El Fondo de Infraestructura Municipal dispuso de esos recursos para Mar del Plata y Batán, y El Marplatense pudo conocer que el municipio los destinará a obras de asfalto, bacheo y cordón cuneta. En total Axel Kicillof repartirá $2.000 millones entre los 135 distritos.