Neme: "Es necesario que el gobierno provincial envíe fondos del FIM"
El concejal oficialista, titular de "Vamos Juntos", reclamó el envío de fondos de infraestructura Municipal.
El concejal oficialista, titular de "Vamos Juntos", reclamó el envío de fondos de infraestructura Municipal.
La norma autoriza a la Provincia a tomar deuda por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos para atender la crisis sanitaria, realizar obra pública y afrontar pagos con los proveedores estatales de la gestión anterior.
El Fondo de Infraestructura Municipal dispuso de esos recursos para Mar del Plata y Batán, y El Marplatense pudo conocer que el municipio los destinará a obras de asfalto, bacheo y cordón cuneta. En total Axel Kicillof repartirá $2.000 millones entre los 135 distritos.