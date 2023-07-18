Filmus recorrió Miramar junto al intendente Ianantuony
La visita del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación se dio en el marco de una recorrida luego de pasar por Mar del Plata.
La visita del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación se dio en el marco de una recorrida luego de pasar por Mar del Plata.
"Es imprescindible invertir más en educación y trabajar para mejorar su calidad. No alcanza con que los chicos vayan a la escuela, hace falta ampliar la matricula en el nivel inicial y medio", apuntó el político y educador argentino.