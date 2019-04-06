Para frenar el dólar, se podrán abrir plazos fijos en cualquier banco
Ahora los ahorristas podrán mover sus depósitos entre las distintas entidades buscando la tasa más alta disponible. No habrá costo para los usuarios.
Ahora los ahorristas podrán mover sus depósitos entre las distintas entidades buscando la tasa más alta disponible. No habrá costo para los usuarios.
Lo sostuvo Claudio Cambareri, el Subsecretario de Transporte y Tránsito, tras poner en funcionamiento de dos de los seis dispositivos que están previstos en distintos puntos de la ciudad. "Queremos que se entienda que la seguridad vial es responsabilidad de todos", aseveró.