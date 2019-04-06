Radares fijos: "Confiamos que van a permitir bajar la siniestralidad"

Lo sostuvo Claudio Cambareri, el Subsecretario de Transporte y Tránsito, tras poner en funcionamiento de dos de los seis dispositivos que están previstos en distintos puntos de la ciudad. "Queremos que se entienda que la seguridad vial es responsabilidad de todos", aseveró.