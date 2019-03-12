Arrancó el Festival Piazzolla Marplatense
Se desarrolla la nueva edición del evento que homenajea al reconocido bandoneonista Astor Piazzolla. Marplatenses, batanenses y turistas podrán acceder a un pase cultural con entradas a $50.
Se desarrolla la nueva edición del evento que homenajea al reconocido bandoneonista Astor Piazzolla. Marplatenses, batanenses y turistas podrán acceder a un pase cultural con entradas a $50.
El evento se realizará del 11 al 18 de marzo en diferentes escenarios de la ciudad y reunirá a 300 artistas locales e invitados especiales de distintas disciplinas. Además, se incorporará un pase cultural para acceder a espectáculos abonando una entrada de $50.