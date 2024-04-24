Alvarado no levanta cabeza y fue goleado en Caballito
Sin Giganti, el "Torito" volvió a caer y sumó su sexto partido sin ganar.
Sin Giganti, el "Torito" volvió a caer y sumó su sexto partido sin ganar.
En la Fecha 13 del Torneo Metropolitano “B”, un MDQ 06 Hockey Club con muchas ausencias, aguantó mientras pudo ante el escolta del certamen, Ferrocarril Oeste, pero terminó perdiendo 7-2. Todos los resultados de la jornada.
Con muchas bajas en el plantel, el equipo marplatense jugará como local este domingo a las 16 frente a Ferrocarril Oeste por el Torneo Metropolitano “B” de Hockey. Se presentarán todas las categorías.