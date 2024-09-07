Círculo cayó en La Pampa y la permanencia deberá esperar
El "Papero" fue goleado por Ferro de Pico y deberá igualar en la última fecha para sostener la categoría.
El "Papero" fue goleado por Ferro de Pico y deberá igualar en la última fecha para sostener la categoría.
El “papero” venció como local a Ferro de General Pico por 2 a 1 y sumó tres puntos claves para tratar de escapar del fondo de la tabla en el Federal “A”. Los goles fueron de Enríquez de penal y Verón para dar vuelta el marcador.
El equipo de Norberto D´Angelo ganaba ante Ferro de General Pico con el gol de Diego Martínez en el primer tiempo y prácticamente no sufría, pero en el complemento el equipo de Mauricio Giganti lo dio vuelta gracias a los goles de Meyer y Noriega.
El “Papero” viene en racha positiva y ya se ubica en la zona de clasificación al reducido. Pero en una semana muy agitada visitará este miércoles por la noche, desde las 20.15 a Ferro de General Pico.
El equipo de Lucas Baldino no tuvo un buen partido ante Ferro de Pico y cayó 2-0 como local en la fecha 23 del Torneo Federal “A”. Los goles se dieron en el primer tiempo y después le costó llegar siquiera al descuento.
El conjunto de Otamendi emprendió su viaje con destino a General Pico donde el sábado a las 15 se medirácon Ferro de General Pico, La Pampa buscando su primera victoria en el certamen. Vuelven a la convocatoria Facundo Nasif, Sebastián Nieto y Pedro Barberini.