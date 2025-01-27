Ferro Carril Sud Olavarría

Leonel Iriarte: “El arbitraje nos contaminó la cabeza”
El futbolista de Ferro de Olavarria, que volverá a Kimberley, habló con Marca Deportiva Radio de lo que fue la final de la Región Pampeana Sur del Regional Amateur frente a Costa Brava.
El futbolista de Ferro de Olavarria, que volverá a Kimberley, habló con Marca Deportiva Radio de lo que fue la final de la Región Pampeana Sur del Regional Amateur frente a Costa Brava.
Rinaldi y Collazo representarán a Deportivo Norte mientras que Vázquez e Iriarte lo disputarán con Ferro de Olavarría.