El boxeo amateur volvió a la actividad en Balcarce
Este sábado se realizó una velada en la Escuela Primaria 13 de Balcarce un festival de boxeo amateur que incluyó 11 peleas y varios protagonistas profesionales. Los resultados.
Este sábado se realizó una velada en la Escuela Primaria 13 de Balcarce un festival de boxeo amateur que incluyó 11 peleas y varios protagonistas profesionales. Los resultados.
El próximo sábado en la Escuela Primaria N° 13 de Balcarce se organizará una velada de boxeo amateur con nueve púgiles marplatenses en escena, algunos de ellos peleando por Cinturones de Campeones del Sudeste.