César Pierry, el drama del actor que murió por una granada de utilería
Grababa “Mi socio imposible”, junto a Fernando Lúpiz, con quien había triunfado en “Detective de señoras”. La tragedia conmovió al mundo del espectáculo hace 28 años.
Grababa “Mi socio imposible”, junto a Fernando Lúpiz, con quien había triunfado en “Detective de señoras”. La tragedia conmovió al mundo del espectáculo hace 28 años.
El actor y esgrimista argentino brindó un homenaje a “El Zorro” en Espacio Clarín. Lupiz compartió anécdotas y materiales exclusivos con todo el público.
El mítico cantante y guitarrista de Los Ratones Paranoicos volvió a “La Casa de los Artistas”, y repasó sus grandes éxitos. Además, Fernando Lupiz homenajeó a “El zorro” y la banda adolescente Twi5ter interpretó sus canciones pop. Los espectáculos en Alberti 1242 son con entrada libre y gratuita.
El mítico cantante y guitarrista de Los Ratones Paranoicos vuelve a "La Casa de los Artistas", donde repasará sus principales éxitos. Además, Fernando Lupiz homenajeará a "El zorro" y la banda adolescente Twi5ter interpretará sus canciones pop. Los espectáculos en Alberti 1242 son con entrada libre