fernanda mel

ONG "Quimio con Estilo": se inundó la sede y perdieron todo
La ONG que dona pelucas para mujeres en tratamiento oncológico en Mar del Plata sufrió una inundación en su sede, la cual generó grandes perdidas económicas y materiales.
La ONG que dona pelucas para mujeres en tratamiento oncológico en Mar del Plata sufrió una inundación en su sede, la cual generó grandes perdidas económicas y materiales.
El sábado por la madrugada el local de "Quimios Con Estilo" fue víctima de la delincuencia. Rompieron el vidrio y se llevaron pelucas que fueron confeccionadas con pelo donado. Estas pelucas son regaladas a aquellas mujeres que no tengan el dinero suficiente y las necesiten para pasar el tratamiento
Desde la organización regalan maquillaje y pelucas para mujeres en tratamiento contra el cáncer de mama. Además realizan charlas y brindan apoyo a lo largo de todo el tratamiento. Ahora, fueron elegidas para ser uno de los sueños del certamen de baile más reconocido de la TV.