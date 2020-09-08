fernanda mel

Rompieron una vidriera y robaron pelucas para personas con cáncer

El sábado por la madrugada el local de "Quimios Con Estilo" fue víctima de la delincuencia. Rompieron el vidrio y se llevaron pelucas que fueron confeccionadas con pelo donado. Estas pelucas son regaladas a aquellas mujeres que no tengan el dinero suficiente y las necesiten para pasar el tratamiento