Se recibieron más de once mil postulaciones en la feria de empleo de la UNMdP
Así lo comunicaron desde la casa de altos estudios, tras la finalización de la séptima edición consecutiva organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Así lo comunicaron desde la casa de altos estudios, tras la finalización de la séptima edición consecutiva organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Por iniciativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se lleva a cabo este viernes 5 hasta las 20 horas. Los interesados podrán postularse en línea.