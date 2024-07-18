Feria Alto Constitución

Feriantes atraparon a un ladrón y lo entregaron a la policía
El sujeto había robado un parlante, un celular, un cargador, diecinueve encendedores, bolsas de nylon y 2400 pesos.
El sujeto había robado un parlante, un celular, un cargador, diecinueve encendedores, bolsas de nylon y 2400 pesos.
En el marco de la situación de incertidumbre con respecto a la continuidad laboral de 200 trabajadores, referentes gremiales se reunieron con la jueza del tribunal N° 12. Manifestaron que "se establecerá una mesa de diálogo, intentando buscar una solución para que no se agrave la conflictividad soci