Feria Alto Constitución

Feria de Constitución: "Ninguna medida afectará la fuente de trabajo por el momento"

En el marco de la situación de incertidumbre con respecto a la continuidad laboral de 200 trabajadores, referentes gremiales se reunieron con la jueza del tribunal N° 12. Manifestaron que "se establecerá una mesa de diálogo, intentando buscar una solución para que no se agrave la conflictividad soci