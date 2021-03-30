Emtur: "Nos estamos preparando para que los turistas vengan de enero a enero"

En el último fin de semana de enero, la ocupación hotelera y de departamentos en alquiler fue prácticamente total, los balnearios estuvieron llenos y los comerciantes destacaron el buen nivel de ventas. Incluso el clima acompañó a "La Feliz". Federico Scremin, titular del Emtur manifestó que "la ciu