Federico Scremin
Emtur: "Mar del Plata demostró que se puede vacacionar en pandemia"
Los hoteles podrán utilizar el desayunador durante la temporada
Fondo de Reactivación Turística: ¿Por qué Mar del Plata quedó detrás de Berazategui y Lomas de Zamora?
Costa brindó detalles sobre la distribución del fondo para reactivar el turismo y la cultura
En la defensa del turismo se suman apoyos y una Mesa de Trabajo
Mar del Plata deberá adaptarse a una nueva modalidad de turismo
Emtur: "Nos estamos preparando para que los turistas vengan de enero a enero"
En el último fin de semana de enero, la ocupación hotelera y de departamentos en alquiler fue prácticamente total, los balnearios estuvieron llenos y los comerciantes destacaron el buen nivel de ventas. Incluso el clima acompañó a "La Feliz". Federico Scremin, titular del Emtur manifestó que "la ciu
"En Mar del Plata hay para todos los gustos, todas las edades y todos los bolsillos"
El flamante titular del Emtur, Federico Scremin, palpitó junto a El Marplatense la temporada de verano que ya comenzó y detalló las opciones para los turistas, pero haciendo hincapié en la población de todo el año en la ciudad.