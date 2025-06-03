Aldosivi viaja con Gino y Cauteruccio

El entrenador Fernando Gago dio la lista de concentrados para enfrentar este viernes a las 21.15 a Platense en el primer partido de visitante del Torneo 2021. Ingresan a la nómina Federico Gino, Fabián Assman y Martín Cauteruccio por Laquidain, Pocrnjic e Indacoechea.