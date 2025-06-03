La primera incorporación de Aldosivi sería un viejo conocido
El uruguayo Federico Gino llegaría hoy a Mar del Plata tras salir libre del fútbol griego.
El uruguayo Federico Gino llegaría hoy a Mar del Plata tras salir libre del fútbol griego.
El uruguayo, que viene libre desde Grecia, firmó contrato hasta 2026.
El entrenador Fernando Gago dio la lista de concentrados para enfrentar este viernes a las 21.15 a Platense en el primer partido de visitante del Torneo 2021. Ingresan a la nómina Federico Gino, Fabián Assman y Martín Cauteruccio por Laquidain, Pocrnjic e Indacoechea.