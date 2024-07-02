Los marplatenses fueron eliminados en el Sudamericano de Mayores
Federico Cioffi, Antonella Falcione y Juan Pablo Roude fueron eliminados en la competencia individual del Campeonato Sudamericano de Squash en Santiago de Chile.
Federico Cioffi, Antonella Falcione y Juan Pablo Roude fueron eliminados en la competencia individual del Campeonato Sudamericano de Squash en Santiago de Chile.
Federico Cioffi, Juan Pablo Roude y Antonella Falcione jugarán desde hoy el Sudamericano Adulto en Santiago de Chile.
El marplatense Federico Cioffi ganó el Torneo Clasificatorio que se desarrolló este fin de semana en Buenos Aires y ganó la plaza restante para la conformación del equipo que competirá en los Juegos ODESUR de Paraguay. Para el mismo, también estaba confirmado Leandro Romiglio.