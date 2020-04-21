Federación de Odontólogos

La odontología, la actividad exceptuada más riesgosa
Los odontólogos denuncian no estar en condiciones para estar dentro de las actividades exceptuadas de la cuarentena, por el riesgo que requiere este sector.
Los odontólogos denuncian no estar en condiciones para estar dentro de las actividades exceptuadas de la cuarentena, por el riesgo que requiere este sector.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) bonaerense puso en funcionamiento este miércoles, en Mar del Plata, las unidades móviles de atención "UNIR" (Unidad de Información y Respuesta) para los afiliados.