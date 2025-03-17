Imanol Iriberri luego del debut: “Hicimos un excelente partido, se dieron muchas cosas”
El delantero de Círculo Deportivo dialogó con Marca Deportiva luego del estreno del equipo en el Federal A donde ganó por 1-0 frente a Kimberley.
El delantero de Círculo Deportivo dialogó con Marca Deportiva luego del estreno del equipo en el Federal A donde ganó por 1-0 frente a Kimberley.
El equipo que integra el marplatense venció por 3-1 a Villa Mitre en La Banda y jugará la promoción por alcanzar la segunda categoría del futbol argentino.
Aldosivi, Alvarado y Círculo Deportivo ya tienen fecha de regreso para sus distintos torneos según lo anunciado por el presidente de AFA, Claudio Tapia hace instantes.