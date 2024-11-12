Mignini renovó su vínculo con Kimberley
Mariano Mignini seguirá siendo el entrenador del equipo en el Federal "A" después de una destacada campaña.
Mariano Mignini seguirá siendo el entrenador del equipo en el Federal "A" después de una destacada campaña.
El conjunto “Papero” eligió al reemplazante de Facundo Oreja para hacerse cargo del equipo en el próximo Torneo Federal “A”. Se trata del experimentado Gustavo Noto que volverá a dirigir en el ámbito del fútbol marplatense después de sus experiencias en San Telmo, Talleres de Remedios de Escalada y