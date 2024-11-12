Gustavo Noto es el nuevo DT de Círculo

El conjunto “Papero” eligió al reemplazante de Facundo Oreja para hacerse cargo del equipo en el próximo Torneo Federal “A”. Se trata del experimentado Gustavo Noto que volverá a dirigir en el ámbito del fútbol marplatense después de sus experiencias en San Telmo, Talleres de Remedios de Escalada y