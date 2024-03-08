Coronavirus: "Estamos en el límite de la capacidad en las clínicas de Mar del Plata"

El avance del COVID19 complica cada vez más el escenario en la ciudad de Mar del Plata, donde el desborde de la demanda en el sistema de salud preocupa no solo por la ocupación de camas. Jorge Soria presidente de Fecliba manifestó que "lo que limita la situación es la falta de personal capacitado".