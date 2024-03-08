IOMA: solicitan la "emergencia económica"
La comisión de Salud se reunió para posicionarse frente al conflicto que mantiene la obra social.
La comisión de Salud se reunió para posicionarse frente al conflicto que mantiene la obra social.
El avance del COVID19 complica cada vez más el escenario en la ciudad de Mar del Plata, donde el desborde de la demanda en el sistema de salud preocupa no solo por la ocupación de camas. Jorge Soria presidente de Fecliba manifestó que "lo que limita la situación es la falta de personal capacitado".
El presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales señaló que actualmente "son 60 días para cobrar un paciente que se interna hoy".
Así lo indicó Jorge Soria, el presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la provincia de Buenos Aires: "No es un problema de recursos si no un problema de saber analizar este momento, ser solidarios y pensar que si los sanatorios van mal los médicos vamos mal y la gente no s