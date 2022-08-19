Aldosivi ya conoce la programación de sus próximos tres partidos
El Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer la programación de los próximos tres partidos del “Tiburón” ante Unión, Sarmiento de Junín e Independiente.
El Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer la programación de los próximos tres partidos del “Tiburón” ante Unión, Sarmiento de Junín e Independiente.
La ex presidente aduce que no está completa la instrucción porque falta un peritaje que ella solicitó.