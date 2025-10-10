Fecha FIFA

La Selección Argentina enfrenta a Venezuela en Miami: dónde ver y posible formación
Con Lionel Messi, los argentinos se medirán con la Vinotinto en Estados Unidos como inicio de su preparación rumbo al Mundial 2026.
Con Lionel Messi, los argentinos se medirán con la Vinotinto en Estados Unidos como inicio de su preparación rumbo al Mundial 2026.
La marplatense forma parte de la lista de jugadoras convocadas para disputar amistosos en Cádiz, España como preparación para lo que será el Mundial del 2023.