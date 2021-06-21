Fases
Gastronomía, en crisis: "Están en juego muchos puestos de trabajo de marplatenses"
Nación colocó a Mar del Plata en alerta epidemiológico: Kicillof define la fase
"Si Mar del Plata retrocede a Fase 2 habrá un estallido social"
Por primera vez, todos los distritos bonaerenses están en fase de distanciamiento
Tandil pateó el tablero: conocé los detalles de la decisión de Lunghi para manejar su propio sistema de Fases
En Buenos Aires, 50 municipios se encuentran en fase 5, 48 en fase 4 y 37 en fase 3
En Buenos Aires, 56 municipios se encuentran en fase 5, 41 en fase 4 y 38 en fase 3
El Gobierno bonaerense actualizó este lunes en su Boletín Oficial e informó en qué fases se encuentran los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.
Montenegro: "En seis días estaríamos pasando a la fase 5"
Así lo indicó el Intendente del partido de General Pueyrredon a través de un vivo en su cuenta de Facebook.
Provincia rechazó el retorno del surf, skate, running, rollers, ciclismo y natatorios
Este lunes, se cumple una semana sin casos de coronavirus en Mar del Plata y el gobierno bonaerense volvió a rechazar las actividades deportivas individuales en la ciudad.