Fase 5
Con 11 contagiados por coronavirus, Balcarce continúa en fase 5
En Buenos Aires, 64 municipios se encuentran en fase 5 y otros 35 continúan en aislamiento estricto
Tandil en Fase 5: supervisaron cumplimiento de protocolos
Necochea comenzará la semana en Fase 5
En Buenos Aires, 69 municipios se encuentran en fase 5 y otros 35 continúan en aislamiento estricto
Explicación oficial: por qué Mar del Plata este jueves podría entrar en fase 5
La nueva normalidad de Miramar tras cien días sin coronavirus
La localidad balnearia, ubicada 50 kilómetros al sur de Mar del Plata, uno de los distritos bonaerenses que logró ingresar a la Fase 5, pero que además pudo pasar del verano al invierno sin registrar ningún contagio de Covid-19.
Montenegro: "En seis días estaríamos pasando a la fase 5"
Así lo indicó el Intendente del partido de General Pueyrredon a través de un vivo en su cuenta de Facebook.
Nueve municipios bonaerenses subieron a la última etapa de la cuarentena y cinco retrocedieron
En nuestra zona, Pinamar volvió a fase 4 por registrar casos. Por su parte, Lobería, Villa Gesell y La Costa, entraron en la última instancia de la cuarentena.
Ya hay 64 distritos bonaerenses que están en fase 5
Los municipios que están en la etapa 5 dejarán el aislamiento social para pasar a una instancia de distanciamiento social y podrán reanudar nuevas actividades.