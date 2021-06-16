fase 4
Villa Gesell suspendió los casamientos tras caer a la Fase 4
Provincia confirmó que Mar del Plata sigue en fase 4
Expectativas en diferentes sectores que podrían reanudar sus actividades
La Comisión Especial apuesta fuerte: recomendará reapertura de shoppings y extensión horaria para gastronomía
En Buenos Aires, 59 municipios están en fase 5 y en 38 comenzaron con la flexibilización
Gastronómicos esperan con incertidumbre la decisión de Provincia
El municipio insistirá nuevamente en la apertura de la gastronomía
Así lo manifestó el Coordinador de Gabinete de General Pueyrredon, Alejandro Rabinovich, en el marco de la conferencia de prensa brindada este martes por la mañana.
Mar del Plata tiene habilitadas 123 actividades pero sin gastronomía ni reuniones
La provincia publicó en el Boletín Oficial algunas modificaciones dejando a nuestro municipio en fase 4, la cual impide los encuentros de hasta 10 personas, la reapertura de la gastronomía y los deportes al aire libre.
Mar del Plata en “fase 4” de cuarentena: habilitan las salidas recreativas
La Provincia habilita las salidas recreativas en horario restringido a partir del lunes, así como otras actividades.