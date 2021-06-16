fase 3
Provincia volvió a posicionar a Tandil en Fase 3
Qué está permitido y qué no en Mar del Plata con el cambio de fase
Centros de Pilates se reunieron en un video viral: "La ilusión no duró ni un mes"
Obras privadas en Fase 3: "La economía también te mata"
Mar del Plata en ¿fase 3?: mucha gente y controles para disuadir la recreación en la costa
Todos los sectores paralizados por la pandemia se unieron en un mismo pedido de reapertura
Comerciantes de la galería Lafayette se manifestaron para pedir su reapertura
Son alrededor de 40 los locales que permanecen cerrados. Señalaron que previamente en Fase 3 habían abierto. "Se hace insostenible", afirmaron.
Gimnasios en Fase 3: "No hay vuelta atrás para muchos"
Desde la Cámara Marplatense de Gimnasios y Natatorios expresaron su preocupación ante el cierre de los establecimientos. También afirmaron que esperan una excepción impositiva o un plan para poder afrontar la situación que atraviesa el sector.
La Comisión de Reactivación Económica vuelve a reunirse este lunes
En el marco de la continuidad de la Fase 3, se analizará qué sectores puedan volver a recibir permisos precarios para su reapertura en la ciudad.
En Mar del Plata ya hay más de 2 mil personas en tratamiento por coronavirus
La secretaría de Salud informó este domingo que hay 239 nuevas personas en tratamiento por COVID-19 y 157 recuperadas. De esta manera, son 2069 los pacientes activos.
Estudios de arte en Fase 3: "Si no podemos volver, la mitad cerrará definitivamente"
A las pocas semanas de reabrir, escuelas e institutos de danza marplatenses tuvieron que volver a cerrar sus puertas como consecuencia del escenario de transmisión comunitaria que atraviesa la ciudad. Aseguran que la situación es "insostenible".
Mar del Plata continuará en Fase 3 debido a los múltiples contagios de coronavirus
La medida tiene como el objetivo disminuir los niveles de circulación de personas para evitar la propagación del virus. Regirá por diez días más, en los que se analizará el comportamiento de los ciudadanos.
Evalúan prolongar por diez días más la Fase 3 en Mar del Plata
Así lo indicó el intendente Guillermo Montenegro, tras los contagios comunitarios de coronavirus existentes en la ciudad. "Lo más importante es el aislamiento y evitar contactos", remarcó. La Secretaría de Salud informó 265 nuevos casos este viernes.
Mar del Plata en fase 3: ¿A qué están jugando?
Un grupo de personas se encontraban esta tarde en la rotonda de El Monolito entrenando al aire libre, sin respetar ninguna de las medidas de prevención, en el momento más crítico de la ciudad respecto al COVID-19.
La cámara textil adaptó y presentó el protocolo para mejorar la atención en los comercios
El objetivo es que los comercios puedan atender al público dentro de sus instalaciones y no con un mostrador en la puerta como lo están haciendo actualmente.
Gastronómicos en Fase 3: "Esto es una cachetada, hay quienes ya no podrán reabrir"
Así lo expresó Juan Rodríguez, empresario del sector quien no pudo disimular su bronca por esta medida que los obliga a trabajar nuevamente con delivery o Take Away. "Hay gente que no aguanta más y bajan los brazos", sentenció.
Casi 500 denuncias por reuniones e incumplimientos al aislamiento durante el fin de semana
Desde la secretaría de Seguridad de General Pueyrredon, el titular Darío Oroquieta brindó detalles sobre el accionar preventivo en función del cumplimiento de los marplatenses en el marco de la fase 3.