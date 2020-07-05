San Luis vuelve a Fase 1 ante un primer caso de coronavirus luego de 88 días
"Solo se podrá salir para adquirir productos esenciales y artículos de limpieza e higiene personal", sostuvo Alberto Rodríguez Saá, el Gobernador de la Provincia.
"Solo se podrá salir para adquirir productos esenciales y artículos de limpieza e higiene personal", sostuvo Alberto Rodríguez Saá, el Gobernador de la Provincia.
El intendente de aquella localidad, Pablo Torres, aseguro: "Hemos decidido regresar a la fase 1 por un período definido que nos permitiría ver si logramos encapsular el foco de contagios".
De esta manera se retrotrae la situación al inicio de la cuarentena con cierre de todos los comercios, a excepción de la actividad esencial.
Así lo afirmó el intendente Ezequiel Galli, quien además detalló que los nuevos contagios se produjeron por participar de asados, cumpleaños y reuniones sociales. La cifra de infectados ascendió a 33 y 3 pacientes fueron dados de alta.