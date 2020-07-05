Olavarria vuelve a la fase 1 tras confirmarse 21 nuevos casos de coronavirus

Así lo afirmó el intendente Ezequiel Galli, quien además detalló que los nuevos contagios se produjeron por participar de asados, cumpleaños y reuniones sociales. La cifra de infectados ascendió a 33 y 3 pacientes fueron dados de alta.