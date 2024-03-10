Gabriel Muñiz: “Cuando tuvimos fecha confirmada, parecía ciencia ficción”

El presidente de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) acerca de la organización del Campeonato Provincial de Mayores en Mar del Plata: “se aprobó la utilización de todos los carriles para tener un cronograma más organizado”, adelantó.