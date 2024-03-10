Mena, Rosas y Saray Pernía sobresalieron en el Torneo “Día de la Mujer”
Los atletas que aún militan en las categorías formativas fueron los grandes animadores del certamen atlético.
Los atletas que aún militan en las categorías formativas fueron los grandes animadores del certamen atlético.
Los principales dirigentes de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires, los olímpicos marplatenses María de los Ángeles Peralta y Mariano Mastromarino participaron de una reunión con el Secretario de Deportes de la Provincia, Javier Lovera y el diputado Rogelio Iparraguirre.
El presidente de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) acerca de la organización del Campeonato Provincial de Mayores en Mar del Plata: “se aprobó la utilización de todos los carriles para tener un cronograma más organizado”, adelantó.