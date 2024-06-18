El gran gesto de "Dibu" Martínez con un nene que le pidió su firma
El arquero campeón del mundo le cumplió el sueño a un chico que le arrojó la camiseta al balcón del hotel donde se hospeda la Selección.
El arquero campeón del mundo le cumplió el sueño a un chico que le arrojó la camiseta al balcón del hotel donde se hospeda la Selección.
A través de una página de Facebook, replicando el extracto de una entrevista publicada en 1999, el propio músico cuenta cómo casi acaban con su vida en nuestra ciudad.