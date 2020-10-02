Biodiesel al 100% en camiones, un proyecto para la cadena agroindustrial del país
El proyecto lo impulsa la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas que ya se lo presentó al ministro de Transporte Mario Meoni.
El proyecto lo impulsa la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas que ya se lo presentó al ministro de Transporte Mario Meoni.
En el marco del encuentro de empresarios del transporte que se realiza en Mar del Plata, Mario Eliceche, presidente del Consejo Federal de FADEEAC, manifestó que "no hay país ni economía posible, sin un transporte sano. Debemos encontrar una coyuntura con el gobierno y el gremio, para salir de esta