"Este país no sale, si el transporte no lo acompaña"

En el marco del encuentro de empresarios del transporte que se realiza en Mar del Plata, Mario Eliceche, presidente del Consejo Federal de FADEEAC, manifestó que "no hay país ni economía posible, sin un transporte sano. Debemos encontrar una coyuntura con el gobierno y el gremio, para salir de esta