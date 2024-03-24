Rojas y Sánchez en peso para el festival de Alvarado

El dueño de casa, Facundo Rojas y Santiago “El Tren” Sánchez cumplieron con el pesaje oficial de la velada que se llevará adelante este sábado en la sede del Club Alvarado. La actividad comenzará a las 17 con exhibiciones, desde las 19 los combates amateurs y a las 22 está programada la pelea de fon