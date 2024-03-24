Rojas y Lorenzo perdieron en el Casino Buenos Aires
Facundo Rojas y Brenda Lorenzo perdieron por puntos en sendos fallos unánimes dentro de la velada que se realizó anoche en el Casino Buenos Aires.
Facundo Rojas y Brenda Lorenzo perdieron por puntos en sendos fallos unánimes dentro de la velada que se realizó anoche en el Casino Buenos Aires.
Facundo Rojas venció esta noche por puntos a Santiago Sánchez en el combate profesional de fondo que se realizó esta noche en el Gimnasio del Club Alvarado. Además, hubo 7 combates amateurs.
El dueño de casa, Facundo Rojas y Santiago “El Tren” Sánchez cumplieron con el pesaje oficial de la velada que se llevará adelante este sábado en la sede del Club Alvarado. La actividad comenzará a las 17 con exhibiciones, desde las 19 los combates amateurs y a las 22 está programada la pelea de fon
El próximo sábado volverá a realizarse un festival de boxeo en el Club Alvarado con el combate de fondo entre dos marplatenses: Facundo Rojas y Santiago “El Tren” Sánchez. La palabra de Gabriel Villalobo, organizador del evento.
El marplatense Facundo Rojas volvió al triunfo en la velada que se llevó adelante en el Club Alvarado venciendo por puntos a Luis Aumada. Por su parte, el debutante Enzo Calafate ganó por KO en el segundo asalto ante Blas Fortuna. Todos los resultados amateurs de la noche.
La velada en el Club Alvarado ya está preparada. Los cuatro boxeadores que se presentarán este sábado han superado exitosamente el pesaje incluidos los locales Facundo “El Humilde” Rojas y Enzo Calafate. La particularidad es que los cuatro protagonistas dieron el mismo peso.
Este sábado, el Club Alvarado volverá a tener boxeo en su sede social en un festival que incluirá 12 combates amateurs y un doble fondo profesional. Su organizador, Gabriel Villalobo habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
“El Humilde” volverá a subirse al ring este viernes en una velada que tendrá como máximo atractivo el Título Latino Ligero que pondrán en juego Claudio Daneff y Agustín Quintana. El púgil del Gimnasio del Club Alvarado se enfrentará con un duro rival: Leandro Ariel Fonseca. Se verá a través de TyC S
En la velada de Chino Maidana Promotions que se realizó en el Autocine de Benavídez, volvieron al ring en pandemia Romina Sosa con un empate frente a Jazmín Villarino y Facundo Rojas con una derrota por puntos frente a Yoel Peralta.
El entrenador del Club Alvarado, habló sobre el combate que tendrá Facundo Rojas el próximo 13 de noviembre en una velada de Chino Maidana Promotions.