Marcharon en Mar del Plata por Facundo Astudillo Castro

Los manifestantes se concentraron en la Iglesia Catedral y recorrieron las calles del centro de la ciudad con carteles que preguntaban "Dónde está Facundo". La perito de la querella convocada por la familia Astudillo Castro, expresó este martes que la identificación final del cadáver encontrado podr