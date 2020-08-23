Cristina Castro saludó a Facundo por su cumpleaños a un día de reunirse con Alberto Fernández
"Te espero hasta la verdad y justicia", escribió en un mensaje de Twitter Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro.
"Te espero hasta la verdad y justicia", escribió en un mensaje de Twitter Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro.
Los manifestantes se concentraron en la Iglesia Catedral y recorrieron las calles del centro de la ciudad con carteles que preguntaban "Dónde está Facundo". La perito de la querella convocada por la familia Astudillo Castro, expresó este martes que la identificación final del cadáver encontrado podr
Así lo manifestó uno de los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo. Se trata de restos "esqueletizados" con "al menos 90 días de antigüedad", que deberán ser analizados por los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).