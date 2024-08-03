Facundo "Apache" Villalba

Incluir Salud: 13 mil personas sin cobertura en Mar del Plata

La situación que ha generado el corte de servicios, afectando a 250 mil personas en la Provincia de Buenos Aires. Daniel Barragán, Defensor del Pueblo manifestó que "exigimos que Incluir Salud, reanude sus actividades y que IOMA se haga cargo de lo que corresponde, porque corren alto riesgo de vida,