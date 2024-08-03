Facundo "Apache" Villalba

“Mar del Plata es la ciudad del interior bonaerense con mayor cantidad de cooperativas”
Facundo Villalba, referente del sector cooperativista, participó de la presentación del Observatorio de Innovación y Mejora de la Gestión Cooperativa.
Facundo Villalba, referente del sector cooperativista, participó de la presentación del Observatorio de Innovación y Mejora de la Gestión Cooperativa.
La situación que ha generado el corte de servicios, afectando a 250 mil personas en la Provincia de Buenos Aires. Daniel Barragán, Defensor del Pueblo manifestó que "exigimos que Incluir Salud, reanude sus actividades y que IOMA se haga cargo de lo que corresponde, porque corren alto riesgo de vida,