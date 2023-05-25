factores de riesgo

Cáncer de ovario: el 70% lo detecta en estadíos avanzados
Una enfermedad silenciosa, difícil de prevenir por la dificultad de detectarlo tempranamente. La importancia de los chequeos y tratamientos.
Una enfermedad silenciosa, difícil de prevenir por la dificultad de detectarlo tempranamente. La importancia de los chequeos y tratamientos.
La OMS afirma que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se habrá convertido en la cuarta causa de muerte en todo el mundo en 2030.
Una revisión de más de 80 trabajos concluye que tomar ácido fólico, magnesio y productos lácteos puede ayudar a reducir el riesgo de tumores de intestino.
Según estudios publicados en la revista Nature la edad y el sexo son factores importantes.