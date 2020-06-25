facebook live

Montenegro: "En seis días estaríamos pasando a la fase 5"
Así lo indicó el Intendente del partido de General Pueyrredon a través de un vivo en su cuenta de Facebook.
Así lo indicó el Intendente del partido de General Pueyrredon a través de un vivo en su cuenta de Facebook.
El intendente realizó un Facebook LIive en el que respondió a las consultas que realizaron los vecinos marplatenses. Anticipó que se trabaja en protocolos para recibir visitantes y se refirió a las actividades deportivas que aún no fueron habilitadas.
El intendente de General Puyrredon realizó un vivo en su cuenta personal de Facebook con el objetivo de responder las preguntas de los marplatenses.