Alberto Fernández sobre el crimen Gutiérrez: "Queremos que los responsables se hagan cargo"

Alberto Fernández criticó a los referentes de Juntos por el Cambio por vincular el crimen de Fabián Gutiérrez , exsecretario de Cristina Kirchner, con la causa de los cuadernos de las coimas. "Todos queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, quién lo mató, pero sólo insinuar que eso es motivo