Homicidio y pasión
Por Julio Razona.
Por Julio Razona.
De este modo, el intendente de General Pueyrredon se distanció del documento que difundió Juntos por el Cambio sobre el asesinato del ex secretario presidencial.
Alberto Fernández criticó a los referentes de Juntos por el Cambio por vincular el crimen de Fabián Gutiérrez , exsecretario de Cristina Kirchner, con la causa de los cuadernos de las coimas. "Todos queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, quién lo mató, pero sólo insinuar que eso es motivo