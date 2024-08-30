"El León" Acosta cumplió con la balanza
Franco "El León" Acosta superó el pesaje este viernes para su combate del sábado ante Jorge "Bam Bam" Ibáñez en su regreso al ring luego de casi un año.
Franco "El León" Acosta superó el pesaje este viernes para su combate del sábado ante Jorge "Bam Bam" Ibáñez en su regreso al ring luego de casi un año.
Mariano Bértola y Leonel Ávila lograron sendas victorias en sus terceras presentaciones profesionales que se dieron en la FAB. De esta forma, ambos permanecen invictos.