Ezequiel Dupuy: “Espero tener protagonismo en Quilmes”
El perimetral es una de las tres contrataciones que ha anunciado el “cervecero” y habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre las expectativas que tiene.
El perimetral es una de las tres contrataciones que ha anunciado el “cervecero” y habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre las expectativas que tiene.
El equipo de Luis Fernández va tomando forma de a poco para la próxima Liga Argentina y ahora anunció a Ezequiel Dupuy y Luciano Ravera como nuevas caras para sumarse a “Junior” Cequeira.