ezequiel acosta

Todos en peso para el “Doble o Nada”

Esta tarde se realizó el pesaje de la velada que se desarrollará mañana sábado por la noche en el Palacio de los Deportes y donde peleará Ezequiel “El León” Acosta por el título Argentino Vacante Medio Pesado. Además, se presentará Santiago “El Tren” Sánchez y otros marplatenses en Boxeo Promocional