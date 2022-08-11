ezequiel acosta
Todos en peso para el “Doble o Nada”
Esta tarde se realizó el pesaje de la velada que se desarrollará mañana sábado por la noche en el Palacio de los Deportes y donde peleará Ezequiel “El León” Acosta por el título Argentino Vacante Medio Pesado. Además, se presentará Santiago “El Tren” Sánchez y otros marplatenses en Boxeo Promocional
Ezequiel Acosta va por su primer título
El marplatense Ezequiel “El León” Acosta peleará este sábado en el Palacio de los Deportes por su primer título profesional. Se enfrentará por el Cinturón Argentino Semi Pesado con Walter Gabriel Sequeira. Además, peleará Santaigo “El Tren” Sánchez.
Luna Park: KO de Acosta y López aguantó hasta el final
En una velada histórica donde regresó el boxeo al Luna Park luego de 8 años de ausencia, Ezequiel “El León” Acosta derrotó por un contundente KO en la primera vuelta a Cristhian Fernández, mientras que Germán López aguantó hasta los últimos segundos en la pelea frente a Rodrigo Ruiz, pero el árbitro
Ezequiel Acosta, presente y futuro en el boxeo
El medio pesado marplatense mostró todas sus condiciones de noqueador en la gran noche del retorno del boxeo al Luna Park. El otro púgil local no pudo pero hizo una muy buena pelea.
Acosta y López en peso para estrenarse en el Luna Park
Los representantes de Mar del Plata pasaron exitosamente el pesaje que se realizó esta tarde en el mismo escenario que mañana tendrá el regreso de la actividad luego de 8 años de ausencia. El combate de fondo lo protagonizarán Marcela Acuña ante Débora Dionicius.
Ezequiel Acosta: “No será una pelea más en mi carrera”
El marplatense peleará el próximo sábado en el regreso del boxeo al Luna Park y se refirió a esa pelea en marca Deportiva Radio (FM 99.9): “no lo creía cuando me dijeron y sigo sin creerlo”, agregó.
Acosta y López en el regreso del boxeo al Luna Park
La vuelta de un deporte emblemático como el boxeo al Luna Park tendrá una doble presencia marplatense en escena. Estarán peleando el próximo sábado dentro de la cartelera que encabeza Marcela “La Tigresa” Acuña, los púgiles locales Ezequiel Acosta y Germán López.