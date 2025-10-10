Buscan expropiar el Cerro Leones para crear un parque ambiental en Tandil
La iniciativa busca preservar el patrimonio natural y promover actividades educativas, recreativas y comunitarias.
La iniciativa busca preservar el patrimonio natural y promover actividades educativas, recreativas y comunitarias.
Se busca dar cumplimiento a la ordenanza Ordenanza 12.719, que contempló el “Programa de Relocalización Asentamiento Precario Poblacional Paso”. Ahora la Comisión Municipal de Tasaciones deberá determinar los valores de los terrenos.