Tips para un bronceado sin sol
Son conocidas las consecuencias negativas que produce la exposición al sol sin protección. A continuación, los pasos para lograr un tono dorado con todos los cuidados.
Son conocidas las consecuencias negativas que produce la exposición al sol sin protección. A continuación, los pasos para lograr un tono dorado con todos los cuidados.
El verano está más cerca y muchas personas comienzan a tomar sol. Precauciones para tener en cuenta.
Usar protección es fundamental para evitar la formación de nuevos nevos producto de la exposición solar.