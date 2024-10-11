Se realizará en el CEF N°1 la tercera edición de la Expo Educativa
Será con entrada libre y gratuita. Habrá stands, actividades interactivas y la participación de destacados oradores del ámbito educativo y cultural.
Será con entrada libre y gratuita. Habrá stands, actividades interactivas y la participación de destacados oradores del ámbito educativo y cultural.
Será los próximos 21, 22 y 23 de agosto. Dentro de otras propuestas, hay charlas y talleres apuntados a quienes están en la búsqueda de su futuro profesional.
Se presentó la oferta académica local y regional para niveles secundario, terciario y universitario.
En el marco de la Expo Educativa, se realizó en las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y cientos de jóvenes se acercaron a los distintos espacios dispuestos para informar sobre las propuestas de formación que brinda el sistema educativo municipal.
Será una nueva edición de la muestra que presentará una gran oferta para la capacitación en oficios y otras alternativas de formación y se llevará a cabo de 9 a 17 en el estadio Polideportivo Islas Malvinas.