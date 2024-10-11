Más de 1500 estudiantes se informaron sobre la oferta de capacitaciones en oficios

En el marco de la Expo Educativa, se realizó en las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y cientos de jóvenes se acercaron a los distintos espacios dispuestos para informar sobre las propuestas de formación que brinda el sistema educativo municipal.