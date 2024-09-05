Tras el atentado, Pino se entrevistará con Guillermo Francos en Casa Rosada
El encuentro será a partir de las 17:30, aunque se indicó que estaba pautado de antemano. Se rumorea que podría participar el presidente Javier Milei.
El encuentro será a partir de las 17:30, aunque se indicó que estaba pautado de antemano. Se rumorea que podría participar el presidente Javier Milei.
La intimidación había llegado este mediodía a través de un llamado al 911 y en esa comunicación, una mujer aseguró haber dejado un artefacto explosivo.
Se simuló la activación de un explosivo a bordo de un buque y la consecuente intervención del personal de fuerzas de seguridad y Consorcio Portuario Regional Mar del Plata capacitado para estas contingencias. También se estrenó equipamiento incorporado para responder ante incendios y casos de hombre