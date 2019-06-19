Los beneficios de andar descalzo
La Instructora de Meditación y Astróloga Monika Correia Nobre sostiene que no usar zapatos mejora nuestra capacidad de movimiento real frente a las experiencias de la vida en general.
La Instructora de Meditación y Astróloga Monika Correia Nobre sostiene que no usar zapatos mejora nuestra capacidad de movimiento real frente a las experiencias de la vida en general.
La licenciada en Psicología María Noel Lucano sostiene que muchas veces atribuimos experiencias negativas a la mala suerte pero estas no solo se reproducen inconscientemente sino que además guardan relación con vivencias de nuestra infancia.